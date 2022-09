Vídeo: Mulher joga cinzas do marido no lixo para se vingar e atitude viraliza.

- Publicidade -

Uma mulher decidiu jogar as cinzas do marido no lixo porque ninguém da família aceitou ficar com os ‘restos mortais’ do homem. Como forma de vingança, ela decidiu descartá-lo de uma forma peculiar. “Isso é por todas as vezes que ele me chutou na cabeça”, afirmou Marsha Widener de Oklahoma, nos Estados Unidos.

O vídeo foi gravado há cinco anos, mas viralizou nas redes sociais nesta semana. De acordo com o Meganoticias, a mulher conta que o marido causou muita dor nos familiares quando estava vivo.

“Isso é por toda a dor e todo o transtorno que você causou a mim e aos meus filhos”, disse.

Marsha Widener acrescenta que o homem trabalhava em um serviço de coleta de lixo, então jogar seus restos mortais na lata de lixo foi para “mandá-lo de volta ao aterro”. Ela ainda encerra o vídeo afirmando: “não queremos você aqui ”.

Assista: