VÍDEO: Mãe é presa após abandonar recém-nascida em caixa de papelão

- Publicidade -

Uma mulher suspeita de abandonar uma recém-nascida dentro de uma caixa de papelão foi apreendida pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (15). Ela foi conduzida para prestar depoimentos. A bebê foi encontrada em uma calçada na rua de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais.

“A Polícia Militar conseguiu fazer a apreensão, até porque se trata de uma menor de idade, da mãe da criança. Neste momento estamos fazendo a condução e o acompanhamento, evidentemente, com toda guarda importante tutelar, por conta de ser menor de idade”, informou o tenente-coronel Flávio Santiago, porta-voz da corporação.

Segundo Santiago, os militares prosseguiram as buscas de forma ininterrupta. A suspeita foi conduzida para explicar a motivação do abandono e outros esclarecimentos. Imagens de um circuito de segurança mostraram uma mulher com camisa azul passando pela rua Tubarão, no bairro Esperança, com uma caixa, onde estaria a recém-nascida.

A polícia procura por uma mulher suspeita de ter abandonado uma recém-nascida dentro de uma caixa de papelão, em Ipatinga/MG. Imagens de um circuito mostram uma mulher com camisa azul passando pela rua Tubarão, no bairro Esperança, com uma caixa, onde estaria a criança. pic.twitter.com/M8o9bno7yw — O Tempo (@otempo) September 15, 2022

A bebê foi encontrada por uma catadora de materiais recicláveis na tarde dessa quarta (14). A criança, que ainda estava com o cordão umbilical, foi socorrida e não corre risco de morte. Uma moradora contou ter ouvido a catadora gritando por socorro e acionou os PMs.

As pernas da recém-nascida foram encontradas para fora de uma sacola preta. Os moradores retiraram a bebê da caixa após verem que ela estava viva e a envolveram em um lençol. A menininha foi conduzida para o Hospital Márcio Cunha.