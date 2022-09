VÍDEO: Logo após ser retirado da oficina mecânica carro pega fogo

- Publicidade -

Carro pegou fogo na Avenida das Bandeiras na noite desta terça-feira (13), em Campo Grande. Após o incidente, o condutor chegou a comentar com populares que tinha acabado de pegar o veículo de uma oficina mecânica. Ninguém ficou ferido.

Com ajuda de outras pessoas com extintores, o fogo que tomou conta da parte do motor do veículo, um Ford Ka, foi contido.

O leitor, Walter Maiolino, enviou um vídeo do ocorrido. “Era um rapaz de uns 35 anos juntamente com a sua mãe”, disse. “Mãe e filho seguiam para a igreja. Daí ele ligou para o mecânico, e ele de pronto mandou um guincho para pegar o veículo”.

Veja vídeo: