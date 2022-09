Vídeo: Empresário lambe arma e pede a Bolsonaro para “dar golpe”

- Publicidade -

Um homem viralizou nas redes sociais ao andar pelas ruas de São Paulo lambendo uma arma de fogo e pedindo que o presidente Jair Bolsonaro (PL), se reeleito, promova um golpe de Estado.

“Bolsonaro, estamos juntos aí na luta. Bolsonaro, eu vou mandar um recado para você! Um recado, não, uma ordem. Quando você colocar a faixa de vencedor das eleições, você vai dar um golpe no Congresso e no Supremo [Tribunal Federal]. O golpe vai ser esse”, diz o homem no vídeo.