Vídeo: Em supermercado mulheres tentam sequestrar bebê em carrinho de compras

Câmeras de segurança de um supermercado flagraram o momento em que duas mulheres tenta sequestrar um bebê que estava dentro do carro de compras. As mulheres não tiveram a identidade reveladas, mas foram presas após a chegada da polícia no local.

Nas imagens divulgadas pelo perfil @abramjee no Twitter, é possível ver uma das suspeitas andando pelo corredor do supermercado. Em seguida, ela para ao lado de um carrinho de compras, pega a criança no colo e conitnua andando tranquilamente.

O vídeo também mostra que um dos pai do bebê estava segurando o carrinho com uma das mãos. No momento da ação de uma das mulheres, o responsável parece está de costas para o filho e não percebe a mulher roubando a criança.

Ao perceberem que o filho não estava mais no carrinho de compras, os pais se deseperaram e começaram a gritar por ajuda. Eles correram até a porta do estabelecimento e pediram que a segurança trancasse todas as portas do local para evitar uma fuga.

Um mulher então se aproximou ds pais da criança e informou que uma amiga dela pegou o bebê para fazer uma “piada”. As mulheres, de 51 e 56 anos, foram presas em em Port Elizabeth, na África do Sul. Em defesa, as suspeitas mantiveram a versão que estavam “apenas brincando”.

Veja vídeo: