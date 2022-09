Vídeo: Em Nova York, Bolsonaro é recebido por dezenas de apoiadores sob gritos de “mito”

A equipe de segurança do Omni precisou intervir e separar as manifestações pró e anti-Bolsonaro em diferentes lados do hotel.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a primeira integrante da comitiva presidencial a descer do carro. Ela seguiu direto para o lobby do hotel. O mandatário brasileiro, cercado por seguranças e líderes de campanha, parou para cumprimentar apoiadores e seguiu para o interior do hotel sem falar com a imprensa.

Comitiva presidencial

A comitiva que acompanha Bolsonaro em Nova York inclui cinco ministros, Fabio Faria (Comunicações), Carlos França (Relações Exteriores), Ciro Nogueira (Casa Civil), Joaquim Leite (Meio Ambiente) e o chefe da SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), almirante Flávio Rocha, além da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do pastor Silas Malafaia, do padre paranaense Paulo Antonio de Araújo, do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), do assessor internacional Filipe Martins e do chefe de comunicação da campanha, Fabio Wajngarten.

Agenda nesta terça

Bolsonaro deve discursar na Abertura da Assembleia Geral da ONU por volta das 10h (horário de Brasília). Em seguida, terá uma reunião com o presidente do Equador, Guillermo Lasso. À tarde, o presidente deve participar de uma videoconferência com empresários do setor de supermercado.

O chefe do Executivo federal retornará a Brasília ainda na terça à noite.

