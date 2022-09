Vídeo com fake news de que Lula é contra agronegócio é apagado a mando do TSE

Defesa do agro

Na última sexta-feira (16/9), Lula se defendeu de críticas da classe de empresários do agronegócio. Durante coletiva em Porto Alegre (RS), o petista foi questionado qual seria a razão de não ter apoio desse grupo.

“Eu não tenho preconceito contra o agronegócio. Eu acho que esse país pode plenamente conviver uma forte agricultura familiar com um forte agronegócio. Um planta mais para exportar e um para o mercado interno e pode viver tranquilamente. Eu sinceramente acho que o ódio que alguns desmontam é ideológico. E aí não tem cura, porque se o cara tem divergência ideológica e não quer mudar de posição nunca… Mas eu sempre me dei bem [com o agro]”, afirmou.

