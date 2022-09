VÍDEO: Cliente pega fogo em barbearia após secador de cabelo explodir

- Publicidade -

O vídeo impressionante do momento em que um secador de cabelo explode em uma barbearia viralizou nas redes sociais. Imagens da NPY Oficial mostram que o barbeiro estava utilizando o secador em um cliente na hora da explosão.

Nas imagens é possível observar que o barbeiro liga o secador de cabelo e ele literalmente explode na direção do cliente e do profissional. De acordo com o site Ric Mais, os dois ficaram com queimaduras de segundo grau.

A suspeita inicial é que a explosão tenha ter sido causada devido a um vazamento de gás, mais especificamente um vazamento de gás AC. O vídeo é forte e mostra toda a loja cheia de fogo e fumaça.

O incidente, de acordo com uma página do Facebook que o compartilhou, ocorreu em Kachpur, área de Narayanganj, em Bangladesh e, aconteceu em 10 de julho de 2022.

Veja vídeo: