Vídeo: Caso perca eleição, Bolsonaro afirma que vai passar ‘faixa’ e se ‘recolher’

Em outras ocasiões, Bolsonaro afirmou que só reconheceria o resultado da disputa caso haja “eleições limpas”, sem explicar o que isso seria e sem apresentar provas de fraude no modelo atual.

A declaração ocorreu em entrevista a um podcast voltado ao público evangélico. Bolsonaro pediu uma comparação com outros países, não nomeados por ele, e disse que os eleitores devem analisar se querem ou não isso para o Brasil.

Façam comparações com outros países, o que acontece. O que em comum tem esses chefes de Estado onde essas políticas não estão dando certo, em seus respectivos países, e veja se você quer isso ou não para o Brasil. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa a faixa, e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro do corrente ano — afirmou o presidente.