Vídeo: câmera corporal flagra policial atirando em homem negro

Câmeras de uniformes da polícia registraram a ação que resultou na morte de um homem negro em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. Donovan Lewis, de 20 anos, estava desarmado e morreu ao ser baleado por um agente.

As imagens foram divulgadas na terça-feira (30/8) e mostram os policiais entrando no apartamento do homem para cumprir um mandado de prisão. Eles revistam a casa de Lewis, que estava em um dos cômodos. Ao avistar o suspeito, um policial, identificado como Ricky Anderson, dispara.

O vídeo mostra Lewis se contorcendo após ser atingido, enquanto os agentes ordenam que ele levante as mãos e “pare de resistir”. Veja:

Elaine Bryant, chefe de polícia da cidade, afirmou que o disparo foi feito porque Lewis parecia estar segurando algo. Os agentes encontraram um vape usado para fumar maconha na cama do homem.

Lewis foi levado para o hospital em estado crítico e não resistiu. Anderson foi colocado em licença remunerada junto com outro dois agentes que participaram da operação.

No momento da ação, os policiais cumpriam mandado de prisão por “manuseio inadequado de uma arma de fogo, violência doméstica e agressão”, segundo Andrés Antequera, porta-voz da polícia de Columbus.