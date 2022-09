Vídeo: Bebê é encontrado abandonado após mãe ser morta a facadas

- Publicidade -

O corpo de uma mulher que vivia em situação de rua foi encontrado com perfurações de faca na manhã desta quinta-feira (29/9) em uma região de mata no Setor Crimeia Leste, na capital goiana. Segundo informações da Polícia Militar, pouco depois de encontraram o corpo da vítima, o filho dela, de apenas dois meses, foi encontrado abandonado em uma casa improvisada às margens do Rio Meia Ponte.

O local onde o bebê foi encontrado era utilizado como moradia por mãe e filho. O recém-nascido está bem e não aparenta ter sofrido nenhum tipo de agressão.

Veja o vídeo: