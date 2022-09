VÍDEO: Após invadir casa e ser mordido pelo cão de guarda, ladrão exige socorro

- Publicidade -

Um homem ainda não identificado foi atacado e mordido por um cachorro após invadir uma casa para realizar um assalto, na última quinta-feira na Cerâmica Cil, zona sul de Teresina. A ação foi registrada pelo circuito interno de segurança da casa.

Nas imagens é possível ver que o cachorro morde a mão e a perna do homem. O dono da casa, ouve o barulho e levanta para ver o que está acontecendo na cozinha, ao encontrar o ladrão leva um susto.

O homem fala que o cachorro o mordeu e pede para ser levado para o hospital.

“Cachorro me mordeu, me leva pro hospital, doido. Tem um monte de gente atrás de mim e o cachorro me mordeu, me leva pro hospital. Tu é doido, doido. Olha, o cachorro me mordeu, ó”, diz o homem.

Assista o vídeo: