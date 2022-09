VÍDEO: Após ficar cego, cachorro que vivia acorrentado é resgatado

- Publicidade -

Um cachorro que vivia há mais de dois anos acorrentado em situação de maus-tratos foi resgatado nesta quinta-feira (1º), no bairro Japiim, zona sul de Manaus. O animal estava com machucados pelo corpo e perdeu a visão do olho esquerdo.

A Ong S.O.S Pet chegou ao local após receber uma denúncia anônima. O animal chorava bastante já que ficava sem comer e sem beber água por dias, e isso chamou a atenção de quem passava pela rua.

“O animal está todo machucado, já perdeu a visão de um olho e está com uma ferida na boca. Ele também estava amarrado no fundo do quintal há anos. Fomos até lá e flagramos a situação de maus-tratos”, destacou o protetor dos animais, Amauri Gomes.

Ainda conforme os denunciantes, o animal permanecia preso às correntes 24 horas por dia, caracterizando um verdadeiro sofrimento para o animal.

Ninguém foi preso, no entanto, o caso será registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema).

