VÍDEO: Após dá à luz dentro de ônibus mulher diz que não sabia que estava grávida

- Publicidade -

Passageiros de um ônibus biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso tiveram uma surpresa ao presenciarem o nascimento de um bebê durante uma viagem dentro do coletivo. O episódio inusitado aconteceu próximo do meio-dia nesta quarta-feira (14).

Imagens registradas por usuários do transporte coletivo mostram que a mãe foi auxiliada por outros passageiros. O parto aconteceu em um dos bancos do ônibus.

Veja o vídeo:

“Era por volta de meio-dia quando a bolsa estourou, algumas pessoas em volta perceberam isso e falaram pro motorista parar. Assim que ele encostou, não deu tempo nem dele chegar na moça e o bebê já estava nascendo. Tinha duas mulheres ajudando no parto, ali mesmo. Depois enrolaram ele numa blusa e pediram pra esvaziar o ônibus. Ficou todo mundo no tubo até o Samu chegar”, descreveu a moça.

Relato

A mãe é Maria Cristiane Ferreira de França, de 34 anos, cozinheira em um hotel no Batel. Ela sentiu uma indisposição na região do estômago ao entrar no trabalho mais cedo. Por algumas horas, ela conseguiu lidar com isso, mas, diante da forte dor, decidiu ir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Boa Vista.

Logo após o meio-dia, no biarticulado Santa Cândida / Capão Raso, na altura da estação-tubo Gago Coutinho, a dor passou e um filho nasceu. “Eu não fazia nem ideia de que estava grávida”, contou ela, por telefone, do Hospital de Clínicas. “Foi uma surpresa”.

Quem também foi surpreendido foi o motorista do ônibus, Isaías Francisco Fernandes Júnior. Ele estava fazendo a última viagem dele quando um colega de trabalho o alertou: “Temos uma situação dentro do ônibus.

Parece que tem uma mulher grávida”. Ele foi até a passageira e perguntou o que estava acontecendo. “Ela respondeu que achava que estava grávida. De repente, o bebê começou a sair”.