Vídeo: Advogado dá voz de prisão a desembargador após magistrado mandá-lo sair do tribunal

— O senhor agora está ditando regras? O senhor mudou a lei? Com base em quê? Com que autoridade o senhor fez isso? — questionou o advogado

-Como desembargador presidente da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho Terceira Região — respondeu o magistrado.

Em seguida, um segurança entrou no tribunal para fazer o advogado sair do local. Aquino, no entanto, negou-se a deixar a sala.

“A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região, ao tomar conhecimento dos fatos amplamente noticiados pelas mídias sociais, ocorridos durante sessão de julgamento em uma de suas Turmas, com embate entre desembargador e advogado, vem esclarecer que pautará sua atuação quanto a esse episódio, dentro de suas competências e nos limites dos normativos pertinentes”, diz o texto do TRT-3.

O Globo