Vida luxuosa de Gabriel Ramalho fez amigos de Marília desconfiarem

- Publicidade -

Como revelado em primeira mão pela coluna LeoDias, Gabriel Ramalho entrou com uma ação na Justiça e pede R$ 9 milhões da herança deixada por Marília Mendonça. Ele foi um dos nomes que apoiou a cantora no começo da carreira e por quem, por muito tempo, ela teve bastante gratidão, até descobrir um rombo financeiro. A relação dos dois era tão próxima, que muitos achavam que eles eram primos. No entanto, a vida luxuosa – mais até que a da própria cantora – que ele fazia questão de ostentar despertou desconfiança. Ela, por sua vez, resistia em acreditar e o motivo a coluna LeoDias revela agora.

A proximidade entre Marília e Gabriel era grande antes mesmo do sucesso, no começo da carreira dela. Eles moravam próximos, Gabriel tinha certo conhecimento musical e apoiou Marília naquele momento, a ajudando a estabelecer, por exemplo, contatos no mercado musical.