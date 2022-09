Viadutos em Rio Branco: Prefeitura avança na elaboração dos projetos na capital

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu, na tarde desta quinta-feira (01), em seu gabinete, o secretário municipal de Finanças, Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, para a apresentação de um dos projetos mais esperados pela população acreana: a construção de dois viadutos da Estrada Dias Martins.

Na reunião foram definidas as alturas e comprimentos dos viadutos e, após isso, serão definidos os últimos ajustes para que seja possível fechar o projeto e realizar a licitação ainda este ano, para a ordem de serviço iniciar no primeiro semestre de 2023.

O prefeito garantiu que a cidade terá os dois primeiros viadutos, um localizado na rotatória da AABB e o outro próximo ao supermercado Araújo Mix.

“É um sonho grande que temos, e sei como é difícil para a população que trabalha, mora naquela região ou se desloca para as faculdades. Tenho certeza que quando prontos, vão melhorar muito a atual situação do congestionamento na região”, esclareceu.

O secretário Cid Ferreira reforçou que a intenção dos viadutos é aliviar aquele trecho da cidade, que, em horários de pico, formam grandes engarrafamentos.

“A nossa expectativa, com a aprovação do prefeito, é de fechar o projeto e, ainda este ano, irmos para a licitação, para que possamos iniciar a execução em meados de abril, com o início do verão.

Fonte: Assecom