Vereadores do Acre que faltar sessão vai ter ponto cortado com desconto de R$ 400 na folha de pagamento

Foi aprovado por unanimidade, na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta quinta-feira, 15, um requerimento de autoria do vereador Emerson Jarude (MDB) autorizando o corte de um dia de salário dos parlamentares que faltarem a sessão sem justificativa.

Os vereadores Fábio Araujo, Michele Melo e Joaquim Florêncio (ambos do PDT), Rutênio Sá (PP), Samir Bestene (Progressistas), Raimundo Neném e Antônio Moraes do (PSB), terão descontados das suas folhas de pagamento, R$ 400 reais, referente ao salário do mês.

“Na quarta-feira, tivemos o péssimo exemplo na nossa Casa, quando alguns vereadores se recusaram a estar presentes na votação do requerimento do vereador Fábio Araújo, inclusive, o próprio. E, hoje, estamos vendo o mesmo episódio acontecer, não estando presentes na sessão e nem para as votações. Por essa razão, coloquei o requerimento do Jarude para ser votado”, disse o presidente da Câmara, vereador N.Lima.

Emerson Jarude ressaltou que compreende quando algum vereador tem que se ausentar por motivo de saúde, ou algum compromisso de sua agenda parlamentar, mas boicotar uma votação é inaceitável.

“Se não for por esse motivos, a Mesa Diretora deve cortar o ponto desses vereadores, pra que assim, possam estar presentes nas sessões e nos dias de votação. É inadmissível a gente ter pauta do dia, coisas pra votar e não poder votar por faltar quórum”, salientou o autor do requerimento.

A Gazeta do Acre