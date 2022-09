Vereador Fábio Araújo, afirma que eleição da mesa da Câmara deve ser realizada na presença de todos os vereadores, e critica N. Lima por tentar fazer o contrário

- Publicidade -

Na sessão da Câmara Municipal desta quarta-feira (14), o vereador Fábio Araújo, líder do PDT, pediu a retirada de pauta da Ordem do Dia do Projeto de Resolução de sua autoria que estabelece a eleição da mesa diretora da Casa em dezembro, justificando a ausência, em plenário, dos demais vereadores que subscrevem a matéria.

“Houve uma manobra do presidente N.Lima para colocar o projeto em votação sem a presença e o voto favorável dos demais vereadores que assinaram a matéria. Por isso, pedi a retirada de pauta por meio de requerimento oral, o que é previsto no Regimento Interno desde que seja feito antes da votação. Um vez que o presidente não acatou, precisamos forçar o esvaziamento do plenário para garantir justiça na apreciação desse projeto.”, explicou Araújo.

O vereador Fábio Araújo defende, por meio do Projeto de Resolução em questão, que a eleição da mesa diretora da Câmara seja definida no regimento e seja realizada em dezembro, após o período eleitoral e como de costume no Parlamento.

“Dez dos dezessete vereadores são candidatos nestas eleições. Como podemos tratar o futuro do Legislativo Municipal sem sabermos quem continua na vereança? Por isso defendo que esse debate seja feito com responsabilidade e de forma democrática com a participação de todos e não ao sabor da vontade do atual presidente”, concluiu.

