Uma vendedora de lanches de 43 anos foi assassinada a facadas em uma praça na cidade de Iguatu, no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (12). O companheiro da vítima foi preso por suspeita do crime.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o suspeito, também de 43 anos, foi capturado pela Polícia Militar momentos após o crime.