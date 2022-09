Velas de bolo incendeiam teto e provocam correria em bar de narguilé; Veja vídeo

- Publicidade -

Um bar de narguilé em Manchester, na Inglaterra, foi tomado pelo fogo, após as faíscas produzidas por velas sobre um bolo terem se espalhado pela decoração do teto.O incidente ocorreu no dia 27 de maio deste ano. No entanto, só recentemente as imagens do circuito interno de segurança foram divulgadas pelo Serviço de Bombeiros e Resgate da Grande Manchester.

De acordo com o tabloide Daily Mail, diversos clientes foram encaminhados ao hospital para tratamento. Mas, felizmente, nenhum apresentou ferimentos graves

A publicação também informa que as autoridades compartilharam detalhes da ocorrência a fim de evitar que esse tipo de incidente aconteça em estabelecimentos semelhantes.

Principalmente num momento em que a população se prepara para uma série de eventos, como a Copa do Mundo e as festas de fim de ano.

“Pubs, bares e outros locais estarão muito ocupados durante outubro, novembro e dezembro. É importante que os funcionários se preparem, recebendo treinamento do que precisam fazer, e que não criem inadvertidamente um risco de incêndio”, disse o bombeiro Leon Parkes.

Segundo Parkes, em 2021, a cidade de Manchester registrou outros casos de incêndios provocados por fogos de artifício em ambientes fechados. “O impacto pode ser devastador, e muitas empresas não se recuperam”, alertou.

Veja vídeo: