Veja: Torcedor invade o gramado e pede autógrafo de Messi nas costas

Fã invade o gramado da Red Bull Arena e entrega caneta ao camisa 10 da seleção argentina

A vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Jamaica, com dois gols de Lionel Messi, foi marcado por uma cena inusitada.

Após o primeiro gol do astro, aos 41 do segundo tempo, um torcedor invadiu o gramado e entregou uma caneta ao camisa 10, que prontamente concedeu um autógrafo nas costas do fã.

Mais cedo, no início da segunda etapa, outro torcedor adentrou o gramado e tentou chegar ao craque do PSG, mas foi imobilizado antes.

Com as duas bolas na rede, Messi chegou aos 90 gols pela Argentina, estando agora no Top-3 de maiores artilheiros de seleções. O time de Lionel Scaloni chegou a 35 jogos de invencibilidade às vésperas da Copa do Mundo.

