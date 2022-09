Veja quem são os dois nomes confirmados para a Fazenda 14

- Publicidade -

E a lista dos peões confirmados em ‘A Fazenda 14’ vai aumentando aos poucos. Nesta quinta-feira (8), durante a final da ‘Ilha’, foram revelados mais dois nomes que vão participar do reality rural. Como esta coluna já sabe desde semana passada, os dois são a ex-BBB Kerline Cardoso e o ex-padrasto do jogador Neymar, Tiago Ramos. Quem contou a novidade foi a apresentadora Adriane Galisteu, que fez uma visita surpresa.

As equipes que cuidam das redes sociais de Kerline e Tiago não perderam tempo e já começaram a puxar torcidas. A ex-BBB, inclusive, divulgou um vídeo onde brinca com referências como ‘a pobi da Ker’ e ‘segura meu poodle’ [lembrando a cena do filme ‘As Branqulas’]. Dos dois lados, os fãs mandaram mensagens de apoio.

“Pra cima , já tenho o meu favorito ❤️😍😍😍😍”, comentou um fã de Tiago. “Já tenho pra quem torcer, e não poderia ser outro. Parabéns e vamos que vamos. 👏👏👏👏”, afirmou outra. Já o perfil de Ker foi inundada de menagens de famosos, após sua postagem com a legenda ‘DE PRIMEIRA ELIMINADA À FAZENDEIRA! Se isso é ser a pobi da Ker… eu tô na #Fazenda14, meu povo! 🐙🤠 Segura meu poodle que eu tô pronta pra viver essa experiência por completo e, pra isso, conto muito com vocês. Bora?!”. O assunto entrou nos trends do Twitter durante a madrugada. “Na torcida migaaaa ❤️”, afirmou Lary Bottino. “Boraaaaa 👏👏👏👏👏”, comentou a também ex-BBB, Thaiz Braz. “Essa safada mentiu pra mim 😂😂😂😂 amiga te amo ❤️❤️❤️❤️❤️”, brincou Raissa Barbosa.

Tiago Ramos é influenciador, já foi jogador de futebol e namorou a mãe de Neymar, Nadine Santos. O rapaz ficou famosos ficou conhecido pelas polêmicas envolveno a ex. Recentemente, ele cobriu a tatuagem com o nome da ex-namorada. Tiago também ganhou fama por vender fotos íntimas, comercializando conteúdo adulto na internet.

Quem viu os atributos do modelo garante que ele tem um ‘dote avantajado’. Tiago Ramos é a cota subcelebridade preferida de Rodrigo Carelli, diretor do confinamento na roça, no interior de São Paulo. O patente alta da emissora é expert em lançar personalidades da mídia na televisão aberta.

Kerline ficou conhecida pela frase ‘a pobi da Ker’ por ter sido a primeira eliminada do ‘BBB21’, com 83,50% dos votos, enfrentando Rodolffo Matthaus e Sarah Andrade. Durante sua permanência na casa mais vigiada do Brasil, brigou com Lucas Penteado e virou meme. A passagem rápida pela Globo rendeu sucesso fora do programa, com contratos publicitários e garantindo mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Assim que deixou o ‘BBB’, Kerline revelou o motivo de ter saído tão cedo do game: “Me desestabilizei completamente. É um jogo duro, é difícil. Achei que estava bem trabalhada emocionalmente, espiritualmente e fui pega de surpresa. Fiquei bem instável. Consegui recuperar minha estabilidade nesses últimos três dias”.

Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Iran Malfitano, Moranguinho e Deolane Bezerra também foram confirmados como participantes de ‘A Fazenda 14’. O Paiol retorna para o programa, porém, sem o patrocínio do TikTok. Bia Miranda, neta da ex-peoa Gretchen e influenciadora, é a primeira anunciada na dinâmica que conta com a votação do público.

Bia Miranda vai disputar, com outros três participantes, apenas uma vaga para a sede. Os peões já entram para ‘A Fazenda 14’ no próximo domingo (11). Já os outros três nomes do paiol serão revelados na pré-estreia da atração na segunda-feira (12), quando a votação será aberta. Oficialmente, a competição se inicia na terça-feira (13). O peão escolhido pelo público será conhecido na quinta-feira (15).

IG