Veja quem é o novo namorado da mãe de Neymar

- Publicidade -

Ao que tudo indica Tiago Ramos, de A Fazenda 14, é página mais que virada na vida de Nadine Gonçalves. Embora o relacionamento do peão com a mãe do craque Neymar tenha voltado a repercutir com a participação dele no reality rural, a empresária já apresentou seu novo namorado para os filhos.

De acordo com o Extra, Rafa Talamask foi o responsável por conquistar o coração de Nadine e da família dela. A filha de Nadine, Rafaella, já segue o rapaz nas redes sociais.

Ainda segundo o Extra, Nadine quer continuar se relacionando com Talamask de forma discreta, sem muitas aparições em público ou fotos nas redes sociais — o oposto do que viveu com Tiago.

O rapaz, que é apaixonado em cuidar do corpo, tem 36 anos, 19 anos a menos que Nadine. Ele teria sido apresentado à empresária por David Brazil em um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro, em abril deste ano.