Veja quanto vai custar o preço da botija de gás após a redução no Acre

O gás de Cozinha ou GLP (Gás liquefeito de petróleo) vendido às distribuidoras, fica 6% mais barato a partir desta sexta-feira (23). O anúncio é da Petrobrás, configurando segunda queda no mês de setembro. A redução possibilita que o preço médio, cujo valor está atualmente em R$ 4,0265/kg, caia para R$ 3,7842/kg.

No caso da botija de 13 kg no Acre, cujo maior valor é de R$ 130,00, com a redução, pode cair para R$ 126,85.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Gás Liquefeito de Petróleo e Lubrificantes do Acre (Sindepac), Delano Lima, a readequação ao novo preço não ocorrerá imediatamente. “As distribuidoras tem em estoque ainda parte do combustível que comprou no valor anterior, mais alto, de modo que demora uns três ou quatro dias para que esse estoque termine e ela possa começar a repassar os preços atualizados pela Petrobrás”, conclui.

O preço do GLP já havia sofrido queda em 13 de setembro, com a botija de 13kg valendo $ 52,34. Em abril, o preço também havia sido reduzido de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg. Mas altas anteriores comprometem as quedas atuais: em março, teve alta de 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2%. E em julho do mesmo ano, de 6%.