Veja quanto Luva de Pedreiro ainda deve para ex-empresário Allan Jesus

Segundo prestação de contas feita à Justiça e obtidas pelo UOL, Luva de Pedreiro recebeu R$ 257,1 mil em julho e agosto e já fez dois repasses mensais, correspondentes a 30% dos seus ganhos totais. O primeiro foi de R$ 31.098,43, referente ao valor que entrou na conta em julho: R$ 103 mil. O rendimento foi pago pelo próprio Allan, via ASJ Consultoria, fruto de contratos como o da Amazon Prime.

Já o segundo depósito, de R$ 46.032,55, teria sido calculado com base nos R$ 100 mil que Falcão paga mensalmente ao Luva de Pedreiro e mais R$ 53.441,85 da parcela vinda da empresa de Allan Jesus.

Luva de Pedreiro anuncia que abandonou a carreira de influenciador

Nessa terça-feira (13/9), Luva de Pedreiro anunciou por meio de um vídeo publicado no perfil dele no Instagram, que está abandonando a carreira de produtor de conteúdo. Iran Ferreira afirmou que irá voltar à vida normal, como antes de viralizar nas redes. O anúncio veio logo após os conteúdos sumirem de seu Instagram.

Apesar da decisão, ele pretende cumprir com os compromissos profissionais já firmados. “Eu vou concluir os trabalhos com as marcas que me contrataram. Depois disso, eu não vou mais fazer vídeo, não. Tá ligado, né? É nós, daquele jeito. Mas pode deixar que tá só o ouro. Nunca se esqueça do ‘Receba!’”, destacou.

Metrópoles