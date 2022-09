Veja quais os estados que tem a gasolina mais barata do Brasil; confira

- Publicidade -

A gasolina, ao longo dos últimos meses, passou por reduções consecutivas em seu preço. De acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), em agosto, o valor do combustível atingiu R$ 5,25, o que corresponde a uma queda de 6,4%, o menor patamar desde o ano passado.

Alguns fatores, como a fixação do teto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os combustíveis e os anúncios da Petrobras de diminuição para as refinarias, influenciaram o preço da gasolina.

Estados com a gasolina mais barata

Diante desse cenário, a ANP divulgou uma lista com os Estados onde a gasolina está mais barata no país. A pesquisa usou como base os preços praticados em 29 postos espalhados pelo Brasil. Confira:

Amapá: R$ 4,84;

Sergipe: R$ 4,96;

Goiás: R$ 5,02;

Distrito Federal: R$ 5,03;

Mato Grosso do Sul: R$ 5,07;

Rio Grande do Sul: R$ 5,11;

São Paulo: R$ 5,13.

Estados com a gasolina mais cara

Em contrapartida, a gasolina mais cara foi encontrada nos seguintes Estados:

Acre: R$ 5,78;

Roraima: R$ 5,71;

Amazonas: R$ 5,54.

Redução no preço da gasolina

A redução no preço da gasolina, como dito anteriormente, se deve a alguns fatores distintos.

O primeiro deles é a fixação do teto do ICMS sobre os combustíveis, estabelecida pelo Governo Federal. Segundo a legislação, a alíquota incidente sobre a gasolina e o etanol não pode ultrapassar 18%. A maioria dos Estados aplicava uma taxa acima dos 20% para a arrecadação.

No Rio de Janeiro, por exemplo, tal alíquota chegava a 32%. Após a determinação do governo, a taxa caiu para 18%.

Outro fator ainda relacionado com o Governo Federal é a desoneração de impostos sobre os combustíveis. O PIS/Cofins e seus similares foram zerados.

Além disso, a Petrobras anunciou, recentemente, a quarta queda consecutiva no preço da gasolina desde julho.

A política de definição de preços da estatal usa como base a cotação internacional. Nas últimas semanas, o barril do petróleo registrou redução no valor, o que fez com que a petroleira seguisse o mesmo caminho, a fim de manter a paridade com o mercado externo.

Etanol mais barato

O levantamento da ANP também apontou que o etanol está mais barato em todo o país. O preço médio está em torno de R$ 3,84, uma redução de 3,51% no período analisado.

No entanto, vale ressaltar que, com as reduções no preço da gasolina, é mais vantajoso, na maioria dos Estados, optar pelo derivado de petróleo do que pelo biocombustível. Isso porque o etanol apresenta menor poder de combustão quando comparado com a gasolina.

