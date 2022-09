Veja quais os desfalques e jogadores pendurados do Goiás para jogo contra o Flamengo

- Publicidade -

Neste domingo (11), o Flamengo entra em campo para enfrentar o Goiás, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o treinador Jair Ventura tem apenas três desfalques confirmados. Além disso, o comandante liga o alerta para os quatro jogadores pendurados para o confronto.

O treinador Jair Ventura terá apenas três ausência no jogo. Isso porque, entregues ao Departamento Médico, Sidimar, Da Silva e Matheusinho passaram por cirurgia recentemente e, por isso, seguirão afastados dos gramados até 2023. No mais, o técnico terá força máxima para encarar o Flamengo.

Além dos desfalques, o Goiás liga o alerta para a situação de Danilo Barcelos, Matheus Sales, Dadá Belmonte e Pedro Raul, todos pendurados para a partida. Sendo assim, caso um deles leve mais um cartão amarelo, desfalcará o time no próximo compromisso, contra o Red Bull Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão, no domingo (18).

O encontro entre Goiás e Flamengo terá transmissão ao vivo do Premiere, por meio do pay-per-view. No entanto, como manda a tradição, o Coluna do Fla comandará a narração mais rubro-negra e pé-quente da internet, na voz ‘braba’ de Rafa Penido, no YouTube.