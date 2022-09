Veja os resultados da Quina 5942 e Lotomania 2361 desta segunda-feira

- Publicidade -

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta segunda-feira (5/9), três loterias: os concursos 5942 da Quina, o 2361 da Lotomania e o 292 do Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 07-14-50-54-61.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 900 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 8

Coluna 3: 9

Coluna 4: 1

Coluna 5: 5

Coluna 6: 2

Coluna 7: 3

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1,3 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02-03-11-24-29-31-32-33-34-41-46-60-70-71-86-87-88-94-95-97.

