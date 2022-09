Veja os 5 tops com os maiores nocautes da carreira de José Aldo

- Publicidade -

Se antes as notícias eram sobre o presente e futuro de José Aldo, agora, com sua aposentadoria do MMA aos 36 anos, o ex-campeão peso-pena do WEC e do UFC vai se acostumar a ver mais sobre a sua trajetória no esporte até aqui – ainda que ele deva lutar em outras modalidades.

CLIQUE AQUI para ver os vídeos.

O Combate separou cinco nocautes da carreira do lutador manauara, que começou no MMA em 2004, com apenas 17 nas artes marciais mistas. Confira o vídeo abaixo!

O primeiro nocaute em destaque veio na vitória de José Aldo contra Cub Swanson, em 7 de junho de 2009. O WEC 41, em Sacramento, na Califórnia, durou muito pouco para o brasileiro.

Era sua quinta luta no evento e o nocaute contra o americano, com uma joelhada voadora dupla aos 8 segundos de luta, o levou direto para a disputa pelo cinturão na sequência.