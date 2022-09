Veja onde assistir o jogo entre Flamengo x São Paulo; escalações, arbitragem e desfalques

O Flamengo volta a atuar com sua força máxima após duas semanas na tentativa de se garantir em mais uma final. Já classificado para a decisão da Libertadores, Dorival Júnior sofreu com suspensões e também poupou o time nas partidas contra Vélez, pela disputa continental, Ceará e Goiás pelo Brasileirão. Agora, escala o que tem de melhor duas semanas após o confronto contra o próprio Vélez, na Argentina.

Apesar do cenário adverso, o São Paulo não abre mão de ter seus melhores jogadores em campo no Maracanã. Por isso, o técnico Rogério Ceni poupou seus titulares no clássico contra o Corinthians, domingo, no Morumbi. O time busca manter o embalo após a classificação para a final da Sul-Americana, em que também precisou se recuperar de uma desvantagem de dois gols: bateu o Atlético-GO em casa por 2 a 0 e avançou nas penalidades.

Transmissão: A Globo transmite com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro, Júnior e Sandro Meira Ricci, enquanto o sportv transmite com narração de Luiz Carlos Jr e comentários de Ana Thaís Matos, Grafite, Lédio Carmona e Fernanda Colombo.

Dorival Júnior mandará para campo o chamado “time das Copas”, que foi responsável por dar novas perspectivas ao Flamengo na temporada. Sem David Luiz e Léo Pereira, suspensos na última quarta contra o Vélez, e após poupar Thiago Maia e Gabriel, pendurados, o treinador escala pela oitava vez a formação que venceu Tolima, Atlético-MG, Vélez, Corinthians duas vezes, o próprio São Paulo e empatou com o Athletico-PR em duelos de mata-mata.

O provável Flamengo tem Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro.

Quem está fora: Bruno Henrique se recupera de cirurgia no joelho; Rodrigo Caio, que já treina com o grupo após lesão também no joelho, mas ainda está em período de condicionamento físico.

Pendurados: Gabigol, Everton Ribeiro e João Gomes.

São Paulo – Técnico: Rogério Ceni

Como os titulares descansaram no fim de semana (alguns entraram apenas no segundo tempo contra o Corinthians), o São Paulo entrará em campo no Maracanã com seu time mais forte. Uma troca será no gol: Felipe Alves, que não está inscrito na Copa do Brasil, dará lugar a Jandrei, que tinha perdido a vaga após falhas.

Provável escalação: Jandrei, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.