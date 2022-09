Veja o vídeo: Motorista perde controle e capota carro ao passar por esgoto estourado

- Publicidade -

Um motorista não identificado se envolveu em um acidente na rua José Magalhães, bairro Conquista, próximo á Estação de Tratamentos de Esgotos (ETE). O fato ocorreu na noite de segunda-feira (19).

De acordo com informações, o condutor do veículo fazia o trajeto bairro-centro, quando ao passar por uma rede de esgoto estourada, perdeu controle do veículo, vindo a bater frontalmente no muro do Horto Florestal e em seguida capota o carro na pista.

Imagens de uma câmera de segurança de uma residência, flagraram o momento exato que aconteceu o acidente. Após a batida e o capotamento, o motorista saiu do veículo pela porta do passageiro. Aparentemente o estado de saúde do condutor era estável. Após, ele sair do carro, outras pessoas chegaram no local e auxiliaram o motorista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao motorista. O estado de saúde do condutor do veículo não foi divulgado.

Veja o vídeo: