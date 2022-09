Veja o que se sabe sobre o Abono PIS/Pasep 2021 e confira se já tem calendário confirmado

- Publicidade -

Trabalhadores formais contemplados pelo abono PIS/Pasep receberam, entre os meses de fevereiro e março deste ano, os valores referentes ao ano-base de 2020.

O abono PIS/Pasep 2021, porém, segue sendo aguardado pelos cidadãos, bem como o calendário oficial da liberação.

O dinheiro é destinado aos dois grupos que compõem os programas: os funcionários da iniciativa privada, que recebem o PIS (Programa de Integração Social) por meio da Caixa Econômica Federal, e os servidores públicos, que fazem parte do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), por meio do Banco do Brasil.

Inicialmente, os trabalhadores esperavam que os valores de 2021 fossem enviados a partir do segundo semestre deste ano. Afinal, o benefício de 2020 foi pago no primeiro semestre, atrasado por conta da pandemia do COVID-19. Contudo, o Orçamento do governo apenas previa uma rodada de envios para 2022.

Assim, a previsão do pagamento do abono PIS/Pasep 2021 foi adiada para 2023, entre janeiro e dezembro. O calendário oficial, porém, ainda não foi confirmado, já que o valor do benefício ainda pode ser ajustado.

De acordo com o governo, o abono de 2021 passará por um reajuste, e será liberado aos beneficiários em 2023 com um novo valor. Vale lembrar que o pagamento utiliza como base o salário mínimo vigente, que sofrerá correção até o ano que vem. É preciso considerar o índice de inflação deste ano.

Neste sentido, o Ministério da Economia já liberou as previsões de atualização do piso nacional, por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Dentre as quatro previsões, a última foi divulgada em 15 de setembro, e foi a menor até agora. Com base na pasta, é possível que o valor sofra reajuste de R$ 10 abaixo do que já foi definido.

O salário mínimo vigente é de R$ 1.212. Este é o teto do abono PIS/Pasep, e o valor é pago de forma integral para aqueles que trabalharam durante 12 meses no ano-base de referência. Por conta da correção do piso nacional, porém, ocorreu uma alteração proporcional, com inflação de 6,54%, em virtude da última previsão.

Isso significa que o valor do abono liberado em 2023 seja de R$ 1.292, caso o último percentual receba confirmação. A estimativa é inferior aos R$ 1.302 inicialmente propostos na Lei Orçamentária Anual (PLOA).

Valor do abono PIS/Pasep de 2021

Como o valor máximo de um salário mínimo é pago apenas àqueles que trabalharam durante os 12 meses do ano, cidadãos que trabalharam por períodos menores recebem menos. O cálculo leva em consideração 1/12 avos do total por cada mês na ativa.