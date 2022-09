Veja o que o MEC diz sobre as vagas excedentes excluídas do Prouni

- Publicidade -

O Ministério da Educação (MEC) afirmou nesta quinta-feira (8), em e-mail aos coordenadores de universidades, que errou e ofertou bolsas duplicadas na segunda chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Segundo a pasta, para garantir o cumprimento das regras do edital foram realizadas exclusões das bolsas excedentes geradas pelo sistema.

Devido ao erro, foi necessária a recuperação de backup do Sistema do Prouni do dia 04 de setembro. Isto significa que todas as operações realizadas no SisProuni nesta data deverão ser refeitas. As informações foram antecipadas pelo G1.