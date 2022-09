Veja o calendário: INSS inicia pagamento de aposentadorias e pensões de setembro

- Publicidade -

Um novo calendário de pagamento de benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa nesta segunda-feira, 26. Cerca de 36 milhões de segurados receberão a parcela de setembro de aposentadorias, pensões e outros auxílios até o dia 7 de outubro.

Os pagamentos ocorrem de acordo com o final do número do benefício (NB) do segurado, sem considerar o dígito após o traço. Por exemplo: quem tem a numeração 111.111.110-1 recebe na data indicada para final 0.

Datas de pagamento

Confira o calendário, que divide os segurados entre quem ganha um salário mínimo e quem recebe valores acima do piso nacional:

Recebe um salário mínimo (R$ 1.212):

Benefício final 1: 26 de setembro

Benefício final 2: 27 de setembro

Benefício final 3: 28 de setembro

Benefício final 4: 29 de setembro

Benefício final 5: 30 de setembro

Benefício final 6: 3 de outubro

Benefício final 7: 4 de outubro

Benefício final 8: 5 de outubro

Benefício final 9: 6 de outubro

Benefício final 0: 7 de outubro

Recebe mais de um salário mínimo: Benefício final 1 e 6: 3 de outubro

Benefício final 2 e 7: 4 de outubro

Benefício final 3 e 8: 5 de outubro

Benefício final 4 e 9: 6 de outubro

Benefício final 5 e 0: 7 de outubro Para consultar informações como valores, datas de pagamento e outros detalhes, acesse o site ou aplicativo Meu INSS (disponível para Android ou iOS). O atendimento também está disponível segunda a sábado, das 7h às 22h, pela central telefônica 135. Corte de benefícios O Ministério do Trabalho e Previdência Social anunciou na última semana que fará um pente-fino, procedimento que pode levar ao corte de milhões de benefícios do INSS. Os alvos são especialmente os segurados de auxílios e aposentadorias por invalidez que não passam por perícia médica há mais de seis meses e não têm alta programada ou indicação de reabilitação.

Fonte: Edital Concursos Brasil