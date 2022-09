Veja: nova função do WhatsApp vai impedir que te ignorem

- Publicidade -

O Grupo Meta testa, há alguns meses, uma funcionalidade diferente que deve promover uma certa organização noWhatsApp. Em suma, a meta é impossibilitar que as pessoas deixem de responder mensagens urgentes. Seja em uma conta pessoal ou comercial, o costume de ignorar certos bate-papos pode fazer com que você se esqueça de algum compromisso. Ou ainda, deixe de resolver alguma coisa importante.

Em geral, o problema está perto do fim, de acordo com a divulgação das novas experiências feitas pelo WhatsApp. Entretanto, a função vai estar disponível em breve nos dispositivos que operam a partir do sistema iOS, e também na versão WhatsApp Web, embora afirme a necessidade de certos ajustes. Aparentemente, o app beta, usado para esse fim, trouxe bons resultados.

Como vai funcionar a nova função do WhatsApp vai impedir que te ignorem?

Ao ganhar mensagens de diferentes pessoas, as caixas devem subir e criar um alerta. E assim, elas devem sumir somente quando forem respondidas. Apesar da elevação ao tocar e marcar como lida, nenhuma alteração acontecia. E assim, isso fazia com que muitas pessoas esquecessem os assuntos que precisavam tratar urgentemente. Ou ainda, respondiam as mensagens noWhatsApp muito tarde.

Em suma, a função será ativada somente se o usuário desejar, então quem optar pela configuração atual do app, não deve se preocupar. Em relação às empresas, há a vantagem de não deixar nenhum cliente esperando muito tempo. E isso, garante a eficiência do atendimento.

No mais, em dias corridos vale a pena estar atento, e evitar perder as informações importantes e alertas. Enquanto isso, outras melhorias estão sendo elaboradas, buscando priorizar a privacidade e a segurança doWhatsApp.