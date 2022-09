Veja: INSS inclui duas doenças em lista de auxílio sem carência

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União pelos ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde no começo de setembro. Eis a íntegra da portaria (78 KB).

Segundo a legislação, o profissional que fica incapacitado para o trabalho só tem direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez quando fez ao menos 12 pagamentos ao INSS depois da filiação.

No entanto, há exceções em 3 ocasiões: quando o trabalhador (autônomo ou com carteira assinada):

sofre um acidente de qualquer natureza ou causa;

é vítima de uma doença ocupacional (ligada ao trabalho);

desenvolve uma das enfermidades da lista.

Para as enfermidades da lista, a carência só vale para quem passa a ter a doença depois de se filiar ao INSS.

Leia a lista completa das enfermidades que dão direito ao benefício sem a necessidade de contribuição mínima: