Veja: Ex-Paquita diz que Xuxa ameaçou processá-la por revelações em livro

Muitas meninas que nasceram nas décadas de 1980 e 1990 tinham um único sonho: ser paquita de Xuxa Meneghel. O posto concorrido foi ocupado por poucas privilegiadas, que até hoje desfrutam da fama conquistada por trabalhar ao lado da rainha dos baixinhos. Contudo, nem tudo foram flores durante esse período e algumas revelações do que ocorria nos bastidores vieram à tona.

Uma das responsáveis por entregar o que viveu quando trabalhava como paquita de Xuxa foi Ana Paula Almeida. No livro Pituxita Bonequinha – Minha Vida de Paquita, a famosa revelou o que acontecia por trás das câmeras e as regras rigorosas que as assistentes de palco precisavam seguir.

De acordo com revelações de Ana Paula Almeida, as paquita “não podiam frequentar boates, bares e festas fechadas; não sair à noite; não ter namorado ou paqueras; não beijar na boca (nunca), nunca sair desacompanhada dos pais; andar sempre com a barriga encolhida; e frequentar aulas de etiqueta, entre outros”.

Vale lembrar que Ana Paula Almeida escreveu o livro sem autorização: “Pedi para permissão para a Xuxa e para as Paquitas, e todas elas disseram que, se eu colocasse o nome delas, iam me botar na Justiça. Todas elas. O livro é sobre a história da minha vida e só uma parte falava da minha época de paquita”, explica a Pituxita.

Metrópoles