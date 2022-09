Veja dicas para planejar uma viagem sem entrar no vermelho

Mas esse retorno do turismo depois do baque da pandemia pode representar uma alta nos preços das passagens e nos hotéis – e impactar o bolso de quem quer aproveitar as datas comemorativas e as festas de final de ano.

Para celebrar o Dia Mundial do Turismo (27), veja as dicas da educadora financeira Bruna Allemann, da Acordo, para planejar uma viagem sem entrar no vermelho.

1 – Não viaje endividado Se você está no vermelho, todo dinheiro economizado deve ser usado para quitar as dívidas e posteriormente fazer uma reserva de emergência. Só depois disso você pode usar parte do dinheiro para uma viagem.

“O comprometimento é o sucesso do nome limpo e para traçar os objetivos que te façam seguir rumo a liberdade financeira. Aí sim a viagem virá como uma bonificação pelos seus esforços consigo mesmo”, diz Bruna. 2 – Pesquise e planeje a viagem

A viagem precisa estar dentro do seu orçamento. Para chegar lá, reserve de 5 a 10% da sua renda para realizar esse sonho. Depois, a dica é procurar regiões de baixa temporada e pesquisar o mesmo roteiro em vários sites. Na hora de fechar, tenha certeza de que as parcelas cabem no percentual combinado.

3 – Compre passagens com antecedência Comprar passagens com antecedência também pode ajudar nas economias. A dica é comparar os melhores preços entre as companhias aéreas, o melhor dia para embarque, entre outros descontos e promoções liberadas pelas agências.