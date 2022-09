Veja como Marília Mendonça descobriu rombo em sua conta bancária causado por ex-empresário

Rombo

Isso aconteceu durante o isolamento por conta da pandemia do coronavírus. Como nessa época os shows estavam proibidos, Marília teve que recorrer às suas aplicações financeiras para conseguir dar suporte à sua banda, que também estava sem trabalhar.

Quando ela acessou parte do dinheiro aplicado, a cantora descobriu o rombo. E depois de um tempo ela descobriu que tinha sido provocado por Gabriel. Ainda segundo Leo Dias, Marília sempre manteve Gabriel junto com ela por gratidão. Ele não tinha uma participação efetiva na música dela. A influência dele foi no começo da carreira e por isso a rainha da sofrência era bastante grata.

A gratidão de Marília por Gabriel era tanta que ele era considerado praticamente da família e entrava e saía do condomínio da cantora como um membro da sua família. Justamente por isso que a descoberta do rombo foi uma decepção ainda maior para a cantora em vida.

Ex-empresário

Gabriel apoiou Marília antes de ela fazer parte do time da WorkShow. Entretanto, ele está alegando que era funcionário da cantora e que trabalhava com ela desde o início da sua carreira e que sempre teve um salário de 200 mil reais para fazer a função de financeiro dela.

Portanto, depois da morte da rainha da sofrência, de acordo com ele, ele teria direito a receber os nove milhões na Justiça do Trabalho por acordos não pagos. E foi apurado que, quando Marília assinou o contrato com a gravadora Som Livre, Gabriel teve direito a 10% de participação no contrato.

Entretanto, Wander Oliveira, dono da WorkShow e empresário de Marília Mendonça, esclarece que Gabriel nunca atuou como empresário da cantora dentro da WorkShow.

Marília Mendonça

Com a volta dos shows, depois de dois anos longe dos palcos por conta da pandemia, Marília estava com a agenda cheia. Ela estava no auge da sua carreira e estava indo fazer um show em Caratinga, Minas Gerais. Contudo, no dia cinco de novembro, seu avião enfrentou complicações e colidiu com pedras ao cair em Piedade de Caratinga.

Junto com ela, no avião, estavam seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto. Após atingir um cabo de uma torre de distribuição de energia da CEMIG, a poucos quilômetros do aeroporto em que o pouso seria realizado, o avião caiu. Por volta das 16h30, a assessoria da Marília Mendonça emitiu um comunicado à imprensa.

A rainha da sofrência se foi, mas o seu legado continua vivíssimo. Tanto é que suas músicas seguem sendo ouvidas por milhões de pessoas. Depois de seis meses da morte da cantora, 11 das suas músicas apareceram no Top 200 do Spotify.

Mais recentemente, Marília “quebrou” o Spotify com o lançamento do EP “Decretos Reais”, mostrando que sua força continua mais forte do que nunca e que ela sempre será lembrada por todos.

