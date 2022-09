Veja como foram as manifestações pró Bolsonaro pelo Brasil a fora

- Publicidade -

Atos a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram registrados em várias cidades brasileiras na quarta-feira, 07 de setembro, Dia da Independência.

Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a manifestação reuniu 64.632 pessoas. Já em São Paulo, na avenida Paulista, 32.691 apoiadores do mandatário compareceram no comício.

A medição foi feita por pesquisadores da Universidade de São Paulo ligados ao Monitor do Debate Político no Meio Digital, coordenado pelos professores Pablo Ortellado e Márcio Moretto, informou o jornalista Leonardo Sakamoto, do portal UOL. Não foi feita contagem do ato de Brasília.

Para chegar a esse número, foram tiradas 81 fotos aéreas de alta resolução no Rio, entre 16h e 16h30. Na capital paulista, foram registradas 62 imagens entre 15h20 e 16h.

Depois, foram aplicados métodos para contagem dos presentes e, segundo os pesquisadores, a margem de erro média é de 12% paras mais ou para menos.

A (SSP-SP) Secretaria de Segurança Pública de São Paulo estima que o comício na capital paulista teve a participação de 50,4 mil pessoas.

O jornalista Leonardo Sakamoto lembrou que o protesto contra Dilma Rousseff (PT), que aconteceu em 13 de março de 2016, reuniu 500 mil pessoas na avenida Paulista, de acordo com o Datafolha.

Na época, porém, a polícia divulgou uma estimativa de 1,4 milhão.

Qual a data das Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, um domingo. Já o segundo turno, caso necessário, será disputado no dia 30 de outubro, também um domingo.

Veja a ordem de escolha na urna eletrônica nas Eleições 2022

Deputado federal (quatro dígitos) Deputado estadual (cinco dígitos) Senador (três dígitos) Governador (dois dígitos) Presidente da República (dois dígitos)

Fonte/ Portal Yahoo.com