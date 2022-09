Veja como emitir o novo RG atualizado; confira o vídeo explicativo

- Publicidade -

Os cidadãos de diversos estados do país já podem emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) neste mês de setembro. O novo RG passou por algumas alterações, sendo a principal a junção do documento com o Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O novo RG poderá ser emitido gratuitamente, por meio dos órgãos públicos, como a Secretaria de Segurança Pública. Vale salientar que nem todos os estados estão fornecendo a atualização no documento. No entanto, terão o prazo de até 06 de março do ano que vem para se habituarem com o sistema.

“Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com sua carteira. Isso vai acabar. Haverá uma identificação única do cidadão”, declarou Luiz Eduardo Ramos, Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.