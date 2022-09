Veja como contratar até R$ 3.000 de empréstimo no Caixa Tem mesmo negativado

- Publicidade -

O crédito Caixa Tem foi criado para ajudar empreendedores pessoa física e Microempreendedores Individuais (MEI) que desejam melhorar ou iniciar um negócio. O limite das contratações varia de R$ 1 mil a R$ 3 mil, respectivamente. Um ponto positivo é que mesmo negativados podem solicitar.

Os recursos podem ser utilizados para o pagamento de despesas com fornecedores, pagamento de salário de ajudante/funcionários, contas de água, luz, aluguel, aquisição de matérias-primas, mercadorias para revenda e mais. Veja a seguir as condições oferecidas a cada grupo!

Condições do Empréstimo Caixa Tem 2022

Os interessados em solicitar o serviço devem se atentar às condições da modalidade, a saber:

Para pessoas físicas

Oferta de limite do crédito de até R$ 1 mil;

A taxa de juros é a partir de 1,95% ao mês;

O prazo para pagamento vai até 24 meses;

A solicitação é feita digitalmente direto pelo aplicativo Caixa Tem.

Para o MEI

O limite de crédito de até R$ 3 mil;

A taxa de juros é a partir de 1,99% ao mês;

O prazo para pagamento também vai até 24 meses;

No entanto, a solicitação acontece somente nas agências. Contudo, a Caixa já informou que em breve a contratação também poderá ser feita pelo Caixa Tem.

Como contratar o empréstimo Caixa Tem

No momento, somente pessoas físicas podem contratar a linha de crédito através do aplicativo Caixa Tem. Confira o passo a passo abaixo:

Para começar, baixe ou atualize o app Caixa Tem;

Em seguida, realize ou atualize seu cadastro no aplicativo;

Feito isso, clique em “Crédito Caixa Tem”;

Na sequência, clique em “Contratar Crédito Caixa Tem”;

Indique como você pretende usar o dinheiro do seu empréstimo. É importante se lembrar que é preciso declarar que aplicará a quantia em algum empreendimento;

Inicie a simulação do empréstimo e escolha o valor das parcelas;

Aos que ainda não tem poupança digital, a abertura pode ser feita na hora. Vale destacar que não existe cobrança extra para realizar o procedimento;

Confirme o pedido e aguarde os 10 dias previstos pelo governo federal.

No caso de pessoa jurídica, o interessado deve se dirigir a uma agência da estatal com os documentos pessoais e da empresa, como aqueles que comprovem o vinculo com CNPJ.

Fonte: Edital Concursos Brasil