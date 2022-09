Veja calendário e como chegar nos festivais de praia nesse verão amazônico

- Publicidade -

Sol e calor são duas características marcantes do mês de agosto no norte do Brasil, e por mais que 2022 esteja surpreendendo os rondonienses com ondas de frio e pancadas de chuva nessa época do ano, a seca dos rios, evento típico do ‘verão amazônico‘, já possibilitou a formação de praias em algumas regiões do estado.