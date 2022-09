Veja a data; Luta entre Anderson Silva e Jake Paul é confirmada

- Publicidade -

Está confirmado! Anderson Silva e Jake Paul irão se enfrentar uma luta de boxe no próximo dia 29 de outubro, em confronto de até oito rounds na categoria até 84,8kg. O anúncio foi realizado nas redes sociais do ex-campeão do UFC e do youtuber, na tarde desta terça-feira (6/9).

O combate não será de exibição, e oito rounds estão previstos na luta que acontecerá em Phoenix, no Arizona (EUA).

Depois de se aposentar do MMA, Anderson Silva carrega um cartel ainda invicto no boxe. Aos 47 anos de idade, a lenda do UFC já derrotou nomes como o ex-campeão mundial de boxe Julio César Chávez Jr., além do ex-campeão dos meio-pesados do UFC, Tito Ortiz, e Bruno Caveira.

Já o youtuber Jake Paul, de 25 anos, também chega para a luta invicto. Contra nomes de menor expressão do que os adversários de Anderson Silva, conseguiu cinco vitórias em cinco lutas disputadas.