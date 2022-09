Veículo bate em duas motos, perde o controle da direção e quase cai no Rio Acre

- Publicidade -

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (06), na rua Cunha Matos, localizada na Gameleira, bairro 6 de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco Branco.

Segundo consta, o motorista Anderson Oliveira de Souza, de 36 anos, que dirigia o veículo Voyage, de cor branca, placa QLZ-0102, trafegava na rua 24 de Janeiro, quando ao passar para a rua Cunha Matos, foi surpreendido por duas motocicletas. Segundo o motorista, não deu tempo de frear, foi tudo muito rápido.

Na colisão, o veículo atingiu duas motos e depois perdeu o controle da direção, batendo em um poste de placa de trânsito e outro que servia para iluminação, que ficava na calçada da Gameleira, em seguida, desceu a contenção que dar acesso ao Rio Acre, onde o veículo parou faltando poucos metros para chegar as águas do manancial.

Após o acidente, Anderson Sousa permaneceu no local aguardando a chegada da polícia e dos socorristas.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias (04) e (05), para dar suporte e os primeiros atendimentos às vitimas. O motociclista Jasiel Souza da Silva, de 33 anos, que conduzia a moto Honda Fan CG, placa NCJ-3549, foi diagnosticado com uma fratura no fêmur, recebeu os primeiros atendimentos no local e em seguida foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Já o segundo motociclista identificado por Jhonny Albuquerque dos Santos, de 26 anos, possivelmente teve uma fratura nas costelas, pois, o mesmo reclamava de muita dor no momento do atendimento. Após ser imobilizado, foi encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Segundo Distrito.

O motorista do veículo não teve nenhum ferimento, apenas escoriações leves e ficou desorientado, foi atendido e ficou no local aguardando os procedimentos cabíveis.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e Policiamento de Trânsito estavam no local. Toda a área foi isolada para os trabalhos dos peritos do trânsito.

Veja o vídeo: