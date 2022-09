Vários imóveis em Boca do Acre e outros municípios do AM serão leiloados pelo TRT

- Publicidade -

O Tribunal Regional do Trabalho vai leiloar vários imóveis em todo o estado do Amazonas e Roraima, incluindo Boca do Acre.

Aqui, a propriedade que vai a leilão é um lote de terras que está avaliada em 93 mil reais. O valor arrecadado será revertido para pagamento de dívida trabalhista.

O leilão acontecerá de forma online, nos dias 19 e 20 de setembro. Juntos, os bens estão avaliados em mais de R$ 81 milhões. Além de Boca do Acre, outros municípios, incluindo a capital, terão imóveis leiloados.

Em Manaus, estão as sedes do Nacional Futebol Clube (R$ 24,8 milhões) e do Rio Negro Clube (R$ 9 milhões), além da sede da Apae (R$ 16,1 milhões).No interior do Amazonas, há opções de lotes de terra em Coari (R$ 7 milhões), Iranduba (R$10,1 milhões), Presidente Figueiredo (R$ 130 mil) e Boca do Acre (R$ 97 mil).

Em Boa Vista (RR), vão a leilão um lote com benfeitorias no bairro Cinturão Verde (R$ 280 mil) e um imóvel comercial no Centro (R$450 mil).

Fonte/ Jornal Opinião