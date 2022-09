“Vamos juntos”!! Glória Pires e família declaram voto em Lula

- Publicidade -

Glória Pires e família declararam voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (25/9). Junto com o marido, Orlando Morais, e a filha Ana, ela cantou a música tema da campanha do petista, Lula Lá.

O vídeo foi compartilhado por eles no Instagram e também pelo político, que agradeceu o apoio dos artistas. “Vamos juntos pelo Brasil da esperança! Um abraço”, escreveu Lula na legenda das imagens.

Além do vídeo, a família também entrou na trend do vira voto, que foi propagada por artistas nas redes sociais. Orlando compartilhou vídeos dele, das filhas Ana e Antônia, e de Cleo Pires, filha de Glória com Fábio Jr., mostrando o voto mudar de “arminha com a mão” para o L que representa Lula.

Declarados

A trend do vira voto tomou conta das redes sociais esta semana com pedidos do chamado voto útil para Lula. A ideia é conquistar mais votantes para que o candidato ganhe a disputa pela presidência no primeiro turno das eleições.

Nomes como Milton Nascimento, Ziraldo, Bruna Marquezine, Maria Gadú e Leandra Leal aparecem no vídeo divulgado na última sexta-feira (23/9). Uma primeira versão foi ao ar no dia 21 e teve artistas como Caetano Veloso, Daniela Mercury e Drica Morais.