Valendo R$ 400 mil, desafio põe frente a frente Rei da Sinuquinha e campeão brasileiro

Num boteco de esquina ou numa arena moderna, basta um taco na mão e algumas bolas espalhadas pela mesa para Josué da Silva, o Baianinho de Mauá, fazer a sua magia na sinuca. Nos quatro cantos do Brasil, Baianinho é rei de um esporte disputado, em geral, nas periferias das cidades.

Mas, neste domingo (25), o ambiente com cerveja no copo e fumaça de cigarro no ar, dará lugar a um espaço mais organizado, com transmissão ao vivo e venda de ingresso para o público, em que o rei da sinuquinha enfrenta outra referência do esporte: Felipinho, atual campeão da LBS (Liga Brasileira de Sinuquinha). Em jogo, R$ 400 mil, a maior premiação da história da sinuca brasileira.

“O confronto entre Felipinho e Baianinho de Mauá é aguardado por todos os fãs e entusiastas do esporte. A alta cifra de premiação só demonstra o nível em que ambos os jogadores se encontram e reafirmam a importância dos dois para o futuro da sinuca”, ressaltou Samuel Gonçalves, diretor comercial da BMS, empresa que gerencia a LBS.

Grande expoente da modalidade no Brasil, Baianinho de Mauá se diz focado para a disputa e quer dar o troco no adversário, que venceu a primeira edição da Liga Brasileira de Sinuquinha. Na ocasião, Baianinho ficou em terceiro.

“Já ganhei muita coisa por aí, mas pra esse desafio estou me preparando ainda mais forte e 100% focado, porque quero voltar com a vitória pra casa. O público conhece a força do Baianinho em qualquer modelo de jogo da sinuca e contra qualquer adversário. O Felipinho é um braço muito forte do nosso cenário, uma cara muito vitorioso nos últimos anos, mas o bruxo é que vai ganhar e levar os R$ 400 mil para casa“, afirmou o confiante Baianinho.

Já Felipinho, que já enfrentou o rival em outras oportunidades, inclusive na LBF, garante que conhece os atalhos para vitória.

“Está na hora do atual campeão brasileiro desbancar de novo o Baianinho de Mauá, dessa vez buscando os R$ 400 mil. Estou muito focado no meu objetivo final, que é vencê-lo nos dois modos de jogo. Já nos enfrentamos muitas vezes e sei como vou fazer para ganhar dele. Minhas expectativas estão altas e o público pode esperar um grande show da minha parte“, disse.

Fonte: R7