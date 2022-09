Vacinação contra o COVID-19: Saiba onde se imunizar nesta terça-feira

- Publicidade -

Continua nesta terça-feira, 06, a vacinação contra a covid-19, em Rio Branco.

Agora, jovens com 18 anos ou mais já podem tomar a quarta dose, o que, antes, só ocorria para aqueles com 30 anos ou mais.

Quem busca se imunizar contra a covid-19 pode fazê-lo procurando um dos 3 pontos de vacinação distribuídos em todas as regionais.

Para se imunizar, basta ir até um dos locais indicados munido de documento oficial com foto e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além de observar o intervalo entre as doses, que é de 4 meses ou mais para a dose de reforço e de dois meses ou mais entre a primeira e segunda dose, no caso do imunizante Pfizer.

A vacina também está disponível para crianças de 03 a 11 anos, os menores de idade precisam estar acompanhados de um dos pais ou responsável, portando todos os documentos pessoais, carteira de vacina e cartão do SUS ou CPF da criança.

Desde o dia 29 de junho, a Urap Maria Barroso, na Sobral, voltou a ser referência em atendimento de pacientes com Covid-19 e Síndromes Respiratórias.